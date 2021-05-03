بغداد تحتضن نهائي كأس العرب للقوس والسهم

2021/05/03 | 13:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار أكد رئيس الاتحاد العراقي المركزي للقوس والسهم إقامة نهائي كأس العرب الأول للقوس والسهم في بغداد بمشاركة الدول: المغرب وتونس والجزائر وليبيا والسودان وسوريا والسعودية واليمن اضافة الى العراق بفعاليتي القوس المركب والمحدب ولكلا الجنسين. وقال المشهداني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الاثنين، إن" البطولة ستقام للفترة من الرابع والعشرين ولغاية الثلاثين من شهر ايار الحالي على ارض المركز التدريبي لاتحاد اللعبة"، مبيناً أن " المهم في هذه البطولة انها ولأول مره بكل الالعاب ستكون ارقامها مؤهله لاولمبياد طوكيو".واشار المشهداني ان" وزير الشباب والرياضة عدنان درجال تبنى اقامة هذه البطولة بالتعاون مع الاتحاد العربي والاتحاد العراقي للقوس والسهم ".

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