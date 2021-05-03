رحيله خسارة فادحة.. الشيخ حمودي ينعى حميد معله الساعدي

2021/05/03 | 13:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نعى رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، اليوم الاثنين، الشيخ حميد معله الساعدي الذي توفي نتيجة لمضاعفات الاصابة بفيروس كورونا.وقال الشيخ حمودي في بيان، تلقت “الايام نيوز” نسخة منه، انه “بأسى كبير وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة الأخ والصديق الحميم ورفيق الجهاد الشيخ حميد معله الساعدي، الذي نجد في رحيله […]

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