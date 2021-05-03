محافظ ذي قار ينهي تكليف مسؤولين محليين اثنين ويفتح باب الترشيح (وثيقة)

2021/05/03 | 13:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

انهى محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي، الاثنين، تكليف قائمقام قضاء سوق الشيوخ وقائمقام الجبايش من مهام عملهم.

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وبحسب وثيقة حصل "ناس" على نسخة منها، (3 آيار 2021) "تقرر انهاء تكليف قائمقام سوق الشيوخ من مهام عمله ويكلف مدير بلدية سوق الشيوخ باداء اعمال القضاء نيابة، واهاء تكليف قائمقام الجبايش ويكلف مدير بلدية الجبايش بمهام عمله".

وتضمنت الوثيقة، "فتح باب الترشيح لشغل هذين المنصبين وفقا لثمان شروط".

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