حادث مستشفى ابن الخطيب.. مجلس النواب يلتئم بعد العيد

2021/05/03 | 13:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مريوان نادر عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب يوم الاثنين، استئناف جلسات المجلس عقب عيد الفطر، لافتا الى ان تحقيقات بحادث مستشفى ابن الخطيب مازال مستمرا.

وكان مجلس النواب قد عقد، قبل اسبوع جلسة استثنائية بشأن حادث مستشفى ابن الخطيب الذي اودى بحياة العشرات من المواطنين، فيما تقرر تشكيل لجنة نيابية واعداد تقرير مفصل عن ملابسات الحريق واسبابه وتحديد المقصرين فيه.

واوضح النائب مريوان نادر عضو لجنة التربية النيابية لـPUKmedia: ان التحقيقات في حادث مستشفى ابن الخطيب مازالت مستمرة، موضحا، ان جلسات مجلس النواب ستستأنف بعد عيد الفطر.

واضاف: ان لجنة حكومية من عدة وزارات اضافة الى هيئة النزاهة وممثل مجلس النواب، باشرت مهامها في تحقيقات فاجعة مستشفى ابن الخطيب، مؤكدا ان التحقيقات مستمرة.

PUKmedia خاص

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