2021/05/03 | 13:20 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلطات العراقية تتوعد مستخدمي وسائل التواصل "المخالفين") نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلطات العراقية تتوعد مستخدمي وسائل التواصل "المخالفين") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).