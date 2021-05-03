القضاء يحكم بالسجن 3 سنوات لمسؤول عراقي

2021/05/03 | 13:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، عن صدور قرارحكم حضوري يقضي بحبس مدير التسجيل العقاري في الكرخ الأولى السابق، على خلفية تلاعبه بأحد العقارات.

وقالت الهيئة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (3 أيار 2021)، ان "محكمة جنايات الكرخ/ الهيئة الثالثة اصدرت حكما بالحبس ثلاث سنوات على مدير التسجيل العقاري في الكرخ الأولى السابق، استنادا إلى أحكام المادتين (289، 298) من قانون العقوبات؛ وذلك على خلفية تلاعبه باوليات عقار يقع في منطقة(الداودي) .

واوضحت أن "المدان تورط بالتلاعب في أوليات العقار الذي تبلغ مساحته (۱۰ اولك و ۵۲ متر سم) من خلال إكمال إجراءات التقرير الخارجي للعقار، وكذلك إجراءات شرح بيع العقار في السجل الدائمي في دائرة التسجيل العقاري".

ولفت البيان إلى أن "اضبارة العقار في التحفظ، كون المستمسكات المقدمة من قبل المشترين مزورة و لا توجد فيها قيود.

وأضاف إن "المحكمة و بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية وأقوال الشهود والممثل القانوني توصلت إلى القناعة التامة بمقصرية المدان فقررت الحكم عليه استنادا إلى مقتضيات المادتين الحكميتين".

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