الجمعيات الفلاحية في ديالى تعتمد ’’تكتيكاً’’ لحماية الحنطة والشعير من داعش

2021/05/03 | 13:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-د يالى

كشف الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، الاثنين (3 أيار 2021)، عن اعتماد تكتيك أمني من قبل المزارعين في حماية حقول الحنطة والشعير من غزوات داعش.

وقال رئيس الاتحاد رعد مغامس التميمي في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "موسم حصاد محصولي الحنطة والشعير في ديالى بدأ في ناحية العظيم (60 كم شمال بعقوبة) وسينقتل تدريجياً الى بقية مناطق المحافظة ضمن خطة ممنهجة من خلال تامين الحاصدات وانتقالها بين المناطق".

واضاف، انه "بسبب تكرار هجمات داعش على حقول الحنطة والشعير وإضرام النيران في آلاف الدونمات في السنوات الماضية لجأ اغلب المزارعين الى اسلوب نطلق عليه نواطير الليل وهي تشكيل مفارز حراسة مؤقتة لتفادي اي محاولات لداعش لاضرام النيران به بالاضافة الى حفر اشبه بالخنادق قريبة من الحقول وملئها بالمياه لاستخدامها عند حالات الطوارى في اخماد النيران من خلال مضخات قريبة منها".

واشار التميمي، الى وجود "تنسيق أمني بين اصحاب الحقول والقوات الامنية والحشد الشعبي وهناك بالفعل مفارز جوالة تنتشر حاليا في اطراف الحقول خاصة في الليل لتأمين مراحل الحصاد لتفادي اي هجمات مباغتة للإرهابين خاصة في قواطع تشهد نشاطاً لحركة الخلايا النائمة".

وكان داعش، قد اضرم النيران في آلاف الدونمات خلال مواسم الحصاد الماضية في ديالى في محاولة لتضييق الحصار الاقتصادي على سكنة المناطق المحررة الرافضة لافكاره المتطرفة.

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