سان جيرمان يعلن قائمته للقاء السيتي في قمة دوري الأبطال

2021/05/03 | 13:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، غدا الثلاثاء، على ملعب الاتحاد، في إياب منافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وكان مانشستر سيتي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب على ملعب حديقة الإمراء في باريس بهدفين لواحد، حيث يحتاج الفريق الفرنسي للفوز في الإياب بفارق هدفين للتأهل لنهائي دوري الأبطال.

و فيما يلي قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة مان سيتي غدا:

حراسة المرمى: نافاس، ريكو، سايداني.

خط الدفاع: راندريمامي، باكير، كيمبيمبي، ماركينيوس، ديالو، فلورينزي، داجبا، كيهير، كورزوا.

خط الوسط: هيريرا، دانيلو، رافينيا، فيراتي، باريديس.

خط الهجوم: نيمار، سارابيا، دراكسلر، دي ماريا، مويس كين، إيكاردي، مبابي.

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