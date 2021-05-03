سفير الإمارات يبدي استعداد شركات بلاده لدخول العراق بـ ’’مشاريع عملاقة’’

2021/05/03 | 13:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأبدى السفير الإماراتي في العراق، سالم الزعابي، اليوم الاثنين (3 أيار 2021)،استعداد شركات بلاده للدخول في استثمارات عملاقة في العراق، وبمختلف المجالات. وذكر المكتب الإعلامي لوزير التخطيط، خالد بتال النجم، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن الأخير "استقبل سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى العراق، سالم الزعابي".وجرى خلال اللقاء "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وسبل تطويرها".واكد الوزير بحسب البيان، أن "الوزارة تتجه نحو الاستعانة بشركات استشارية عالمية متخصصة للاستفادة منها في وضع الاليات المناسبة للتعاقد ومعالجة جميع المشاكل التي تواجه تنفيذ المشاريع العملاقة، التي تبلغ كلفها ٥٠٠ مليون دولار فأكثر".وبين أن "دولة الامارات العربية المتحدة، لديها خبرة جيدة في هذا المجال، بدليل ما تشهده هذه الدولة من نهضة تنموية وتطور علمي كبير، مشيرا في الوقت نفسه الى امكانية الاستفادة من تجربة الامارات في تحقيق الحكومة الالكترونية".من جانبه اكد السفير، "استعداد دولة الامارات العربية المتحدة، للمزيد من التعاون، وتقديم ما لديها من خبرات وامكانات لدعم جهود الحكومة العراقية في تحقيق اهداف التنمية وتقديم افضل الخدمات للمواطن العراقي، مضيفا، ان شركات بلاده، هي الاخرى مستعدة للدخول في استثمارات عملاقة في العراق، وبمختلف المجالات".

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