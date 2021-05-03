-الانسايوان- والطبيعة: مقاربتان عقليتان؟/4 - عبدالامير الركابي

2021/05/03 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي يدخل الغرب على عكس ماهو شائع، لحظة انقلاب وتازم كينونه اقصى مع الانقلاب الالي البرجوازي، وهو مايتجلى على الصعيد العقلي الادراكي لبنيته وماطرأ عليها، وعلى الظاهرة المجتمعية بالعموم، مادامت الرؤية التحولية ماتزال غائبة بعد.



ومعلوم ان العقل البشري يظل عاجزا عن استكناه الظاهرة المجتمعية، والتعرف على طبيعتها ومكنونها ابتداء، وانه كان اوربيا يعاني مثل هذا النقص يوم حدث الانقلاب الآلي، ماكانت قد جرت ملا ......





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