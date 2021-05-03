القبض على “والي الفلوجة” في كردستان

2021/05/03 | 13:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، القبض على أحد عناصر داعش يدعى بـ”والي الفلوجة”.وقالت الخلية في بيان، إنه “بجهد استخباري وفني من القاء القبض على الارهابي المكنى ابو علي الجميلي، ما يسمى بوالي الفلوجة والمطلوب وفق احكام المادة (4 إرهاب)؛ لانتمائه لعصابات داعش الارهابية، والذي اعترف خلال التحقيقات الأولية معه بانتمائه الى تنظم […]

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