الزراعة العراقية: شهر مايو سيشهد فائضا بالإنتاج المحلي للعديد من المحاصيل

2021/05/03 | 13:35 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الزراعة العراقية ، اليوم الاثنين، عن أولوياتها في الفترة المقبلة لزيادة إنتاج المحاصيل وتعظيم ايرادات البلاد.وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف لوكالة الأنباء العراقية "واع": إن "الوزارة تعمل على زيادة الانتاج الزراعي كمَّاً …

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