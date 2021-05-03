2021/05/03 | 13:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المثنى/المركز الخبري الوطني وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الاثنين، بإبعاد المؤسسات الأمنية عن الدعايات الانتخابية.وقال الغانمي في مؤتمر صحفي حضره “المركز الخبري الوطني” خلال زياراته محافظة المثنى على رأس وفد ضم وكيل الوزارة لشؤون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الغانمي سيبحث من المثنى قضية الهاربين: أبعدوا المؤسسات الأمنية عن الدعايات الانتخابية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغانمي سيبحث من المثنى قضية الهاربين: أبعدوا المؤسسات الأمنية عن الدعايات الانتخابية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغانمي سيبحث من المثنى قضية الهاربين: أبعدوا المؤسسات الأمنية عن الدعايات الانتخابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).