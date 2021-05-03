إعفاء مدير نجدة كركوك وتسمية بديل عنه

2021/05/03 | 13:38 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الإثنين (03 أيار، 2021) بإعفاء مدير نجدة كركوك، العميد رزكار عبد الخالق وتسمية بديل عنه.

وقال المصدر إن "وزارة الداخلية أصدرت قرارا يقضي بإعفاء مدير نجدة كركوك من منصبه، العميد رزكار عبد الخالق، وتسمية العقيد مازن غريب بديلا عنه".

يشار إلى أن العميد رزكار عبد الخالق، قد تم تعيينه بمنصب مدير شرطة النجدة في كركوك، بدلا من العقيد مازن غريب، في 15 من نيسان 2021.

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