مدن صناعية في 8 محافظات عراقية تسير نحو الانجاز

2021/05/03 | 13:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الاثنين، عن تحقيق نسب إنجاز متفاوتة في المدن الصناعية بعدد من المحافظات، فيما أشارت إلى أن ذي قار تصدرت نسب الإنجاز.

وقال المتحدث باسم الوزارة مرتضى الصافي إن “هيئة المدن الصناعية التابعة للوزارة هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشاريع المدن الصناعية، حيث تتولى مهامَّ عديدة تتعلق بإقامة المدن والمجمعات الصناعية، وتسهيل الاجراءات كافة التي تخدم المستثمر مع جميع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة”، مشيراً الى انها “الجهة المسؤولة عن استحصال جميع الموافقات الاصولية التي تسهل عمل المستثمر للشروع في العمل وتنفيذ المشاريع وفق المخططات المصادق عليها”.

وأضاف ان “وزارة الصناعة والمعادن تمكنت من تحقيق تقدم في تنفيذ المدينة الصناعية في محافظة ذي قار، وحققت نسب انجاز متفاوتة في محافظتي البصرة والانبار”، مؤكداً “وصول نسبة انجاز المدينة الصناعية في محافظة ذي قار الى 98%، وتم انجاز جميع فقرات عقود المرحلة الاولى والثانية من المدينة الصناعية”.

وتابع الصافي ان “المدينة الصناعية في محافظة ذي قار تتكون من 4 مناطق صناعية ، اثنتان منها للصناعات الخفيفة، واثنتان أخريان للصناعات المتوسطة”، لافتاً الى أنه “تم تجهيزها بكل الخدمات و البنى التحتية اللازمة لجعلها مدينة صناعية نموذجية جاذبة للاستثمار المحلي”، مبيناً أن “نسب الانجاز للمرحلة الاولى للمدينة الصناعية في الانبار على المساحة 3000 دونم وصلت الى 65% ، وسيتم انجاز المشروع بالكامل حال توفر التخصيصات المالية، لأن محافظة الأنبار تتمتع بالعديد من المزايا والامتيازات المقدمة للمستثمرين ، فضلاً عن نسب الانجاز المتفاوتة لمدينتي البصرة ونينوى الصناعيتين”.

وأشار الصافي الى “استمرار الاجراءات لإقامة مدن صناعية في محافظات النجف الاشرف وكربلاء المقدسة وصلاح الدين وميسان والديوانية”، منوها بأن “الهيئة تتطلع لأنشاء مدن صناعية في محافظات العراق كافة، واقامة مشاريع صناعية جديدة تسهم في تطوير الصناعة العراقية، وخلق فرص للعمل وتعزيز الاقتصاد الوطني”.

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