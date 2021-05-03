انطلاق أولى رحلات إجلاء العراقيين من الهند بعد استحصال الموافقات الرسمية

2021/05/03 | 13:45 - المصدر: قناة التغيير

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انطلقت أول رحلة لإجلاء العراقيين العالقين في الهند بعد مناشدات عدة خلال الأيام الماضية لإعادتهم الى البلاد نتيجة لتفشي سلالة جديدة لفيروس كورونا في الهند هي الأشد والأخطر حتى الان.

وسيرت الخطوط الجوية العراقية أولى رحلاتها الاستثنائية الى الهند والمخصصة لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين هناك بعد استحصال الموافقات الرسمية من السلطات العراقية والهندية واتخاذ الاجراءات الوقائية المنصوص عليها في لوائح منظمة الصحة العالمية واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والتي تشمل تعفير الطائرة قبل وبعد تنفيذ الرحلة لضمان سلامة الطواقم والمسافرين والحد من انتقال عدوى الوباء.

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