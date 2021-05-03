النزاهة: صدور حكم بالسجن3 سنوات بحق المدير السابق للتسجيل العقاري بالكرخ الاولى

2021/05/03 | 13:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة صدور حكم حضوري يقضي بحبس مدير التسجيل العقاري في الكرخ الأولى السابق على خلفيَّة تلاعبه بأحد العقارات.

وأكدت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، ان محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكماً بالحبس ثلاث سنوات على مدير التسجيل العقاري في الكرخ الأولى السابق، وذلك لقيامه بالتلاعب بأوليات عقار يقع في منطقة الداودي، من خلال إكمال إجراءات التقرير الخارجي للعقار، وإجراءات شرح بيع العقار في السجل الدائم في دائرة التسجيل العقاري، لافتة إلى أن اضبارة العقار في التحفظ كون المستمسكات المقدمة من قبل المشترين مزورة وخالية من القيود.

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