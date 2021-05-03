السفير البريطاني: قصف مطار بغداد يزيد “فقر العراقيين” من خلال اعاقة الاستثمار

2021/05/03 | 13:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي، إن إطلاق الصواريخ على مطار بغداد المدني يعرض حياة العراقيين للخطر.

وأكد هيكي في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر أن القصف يزيد من فقر العراقيين من خلال إعاقة الاستثمار الأجنبي والسياحة ويضر بمكانة العراق الدولية، ويزيد من صعوبة سفر العراقيين الى الخارج..



واختتم هيكي تغريدته بالقول ‏إن العراقيين يستحقون أفضل من ذلك.

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