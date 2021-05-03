وزير الخارجية يبحث مع نظيره بدولة الفاتيكان المشهدين الإقليمي والدولي

2021/05/03 | 13:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

بحث وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير خارجيّة دولة الفاتيكان پول غالاغر، اليوم الاثنين، المشهدين الإقليمي والدولي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "وزير الخارجيّة فؤاد حسين التقى وزير خارجيّة دولة الفاتيكان پول غالاغر".

واضاف انه "تم بحث العلاقات الثنائيّة ويناقشان مخرجات زيارة قداسة البابا فرنسيس إلى العراق، وتطورات المشهدين الإقليمي والدولي".

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