2021/05/03 | 13:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير الحداد، الاثنين، عن قرب رفع تقرير مفصل عن حريق مستشفى ابن الخطيب للحكومة، فيما أشار إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المقصرين.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال الحداد في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (3 أيار 2021)، إن "اللجنة الحكومية المكلفة بالتحقيق بحادث حريق مستشفى ابن الخطيب، بدأت أعمالها فور تشكيلها وعقدت عدة اجتماعات وتم استقدام العديد من الاشخاص ذوي العلاقة والشهود ودونت اقوالهم"، لافتا الى ان "هناك معلومات حول الحادث وأسبابه".

وأضاف الحداد، أنه "سيتم قريبا تقرير مفصل الى الحكومة، والذي ويتضمن المعلومات المستحصلة والاستنتاجات والتوصيات"، مشيرا إلى أنه "سيتم الاعلان عن النتائج واتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية بحق المقصرين".

وامر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة وزير الداخلية، وعضوية: وزير التخطيط، وزير العدل، رئيس هيئة النزاهة، رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وممثل عن مجلس النواب/ عضو مراقب، للتحقيق بالحادث المأساوي في مستشفى ابن الخطيب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة البرلمان تحدد موعد التقرير المفصل حول حريق مستشفى ابن الخطيب) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة البرلمان تحدد موعد التقرير المفصل حول حريق مستشفى ابن الخطيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).