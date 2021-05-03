العراق.. القبض على

2021/05/03 | 13:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية عن "القبض على ما يسمى والي الفلوجة" بتنظيم داعش اليوم الإثنين.

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