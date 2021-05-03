توصيات بترحيل ملفّ الدرجات الخاصة إلى الدورة المقبلة

2021/05/03 | 13:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أوصت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، بترحيل ملف الدرجات الخاصة إلى الدورة البرلمانية المقبلة.وقال عضو اللجنة النائب حسين العقابي “نعتقد أن لا جدوى حالية بارسال اسماء المكلفين بالدرجات الخاصة لمجلس النواب”.وأضاف “نحن الآن في مرحلة انتقالية والتعيين في المناصب العليا يجب أن يكون مسؤولية السلطة المقبلة بعد اجراء الانتخابات المقبلة ومسؤولية البرلمان والحكومة المقبلين “.وشرع مجلس النواب مادة في موازنة 2021 تلزم الحكومة بإرسال أسماء “المكلفين بمناصب رؤساء الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات والمستشارين” إلى مجلس النواب لإقرارها”.

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