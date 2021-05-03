وزير الداخلية يدعو لابعاد المؤسسات الأمنية عن الدعايات الانتخابية

2021/05/03 | 13:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني دعا وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الاثنين، إلى ابعاد المؤسسات الأمنية عن الدعايات الانتخابية.وقال الغانمي، في مؤتمر صحفي، حضره “المركز الخبري الوطني”، إن “الوزارة لن تتهاون في مسألة هروب المحكومين”، […]

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