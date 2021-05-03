الدفاع البريطانية: سنوفر جميع الدعم للبيشمركة

2021/05/03 | 13:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقت وزارة البيشمركة في اقليم كوردستان، برقية تعزية من نظيرتها البريطانية، باسشهاد كوكبة من البيشمركة اثناء تصديهم البطولي لارهابيي داعش، غربي محافظة كركوك.

وجاء في نص التعزية:

باسم وزارة الدفاع البريطانية والقنصلية البريطانية العامة في اربيل ، نتقدم باحر التعازي الى وزير البيشمركة ونائبه والبيشمركة، لاستشهاد كوكبة من البيشمركة الشجعان، متمنين الشفاء العاجل للجرحى.

واضافت: اننا نعلم حجم التحديات التي تواجهكم من اجل توفير الامن في المناطق المتنازع عليها، ونرحب باي تحرك للاصلاحات وتوحيد القوات الامنية في اقليم كوردستان والقوات الامنية العراقية، مؤكدة انها ستوفر جميع الدعم للبيشمركة من اجل حياة مستقرة آمنة لجميع المواطنين في كوردستان والعراق.

PUKmedia ترجمة

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