ديالى تتخذ مزيداً من الإجراءات في المستشفيات بعد حريق ابن الخطيب

2021/05/03 | 13:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالىاستبعد مدير إعلام دائرة صحة محافظة ديالى، فارس العزاوي، الاثنين (3 أيار 2021)، تكرار فاجعة مستشفى ابن الخطيب في مستشفياتها.

وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة ديالى لديها قسم معني بالدفاع المدني وهو على تواصل مستمر مع الدفاع المدني في اجراء الصيانة الدورية كل 3 اشهر على انظمة اخماد الحرائق وبقية المحاور المتعلقة بالسلامة العامة، فضلا عن وجود تشديد في الدخول الى ردهات الطوارئ والعناية المركزة سواء لمرضى كورونا او غيرهم".

وأضاف، أن "هناك أحيانا عطل يصيب انظمة الانذار المبكر للحرائق، لكن بالمقابل هناك متابعة واهتمام كونها السلامة امر بالغ الأهمية".

ولفت الى أن "آخر حريق سجل في المؤسسة الصحية في محافظة ديالى قبل اكثر من عامين وكان في مخزن منفصل عن مستشفى الخالص العام وتم احتواؤه في حينها".

وأشار العزاوي الى ان" مستشفيات ديالى من ناحية السلامة العامة في موقف جيد، لذا من المستبعد تكرار فاجعة ابن الخطيب في المحافظة".

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