وزارة الخارجية: فؤاد حسين وبابا الفاتيكان يبحثان مخرجات زيارة الأخير الى العراق

2021/05/03 | 13:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير الخارجية فؤاد حسين والبابا فرنسيس في العاصمة الايطالية روما في مخرجات زيارة بابا الفاتيكان التاريخية الى العراق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية احمد الصحاف إن وزير الخارجية فؤاد حسين التقى البابا فرنسيس في الفاتيكان للبحث في مخرجات زيارة الأخير الى العراق وتأكيد ضرورة إحياء المناطق الأثرية في العراق وإعمارها خاصة مدينة أُور في ذي قار لما لها من أهمية كبيرة.

وشهد اللقاء تأكيد رغبة الحكومة العراقية بدعوة شركات الاعمار والاستثمار للعمل في العراق والمساهمة بإعادة الاعمار.

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