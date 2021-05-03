السجن 5 سنوات عقوبة ضابط قام بتعذيب إمام جامع في نينوى حتى الموت

2021/05/03 | 13:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الحكم بالسجن أكثرَ من خمس ِ سنوات على ضابطٍ قام باعتقال إمام ِ جامع في نينوى دون مذكرةِ إلقاءِ قبض بتهمةِ الانتماء لداعش وضربه حتى الموت خلال التحقيق معه عام الفين وثمانية عشر.

وأفاد إعلامُ القضاء في بيان بان حيثيات الحكم تتلخص بأن المدان َ قام باعتقال اِمام ِ وخطيبِ أحد الجوامع في نينوى دون مذكرة ِقبض ٍ او قرار ِتفتيش واقتيادِه الى مقر السرية الخاصة والتحقيق معه والقيام ِ بتعذيبه مما تسبب بوفاته.

وذكر البيان أن المجلسَ التحقيقي الذي أجرته قيادة الفرقة عشرين بالجيش العراقي والذي اثبت مقصرية َ الضابط اضافة الى تقرير ِ الطب العدلي الذي أكد تعرضَه الى التعذيب.

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