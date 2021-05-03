القانونية النيابية توصي بترحيل ملف الدرجات الخاصة إلى الدورة البرلمانية المقبلة

2021/05/03 | 13:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أوصت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، بترحيل ملف الدرجات الخاصة إلى الدورة البرلمانية المقبلة.وقال عضو اللجنة النائب حسين العقابي في تصريح صحفي، “نعتقد أن لا جدوى حالية بإرسال اسماء المكلفين بالدرجات الخاصة لمجلس النواب”.وأضاف “نحن الآن في مرحلة انتقالية والتعيين في المناصب العليا يجب أن يكون مسؤولية السلطة المقبلة بعد إجراء […]

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