صناعة الإلهاء والتنفيس - مصعب قاسم عزاوي

2021/05/03 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع مصعب قاسم عزاوي.



فريق دار الأكاديمية: ما هو برأيك الدور الوظيفي لذلك الكم الهائل من الاستثمارات في المؤسسات الرياضية كنوادي كرة القدم الدولية، وذلك العدد المهول من القنوات المرئية والمسموعة المختصة بالرياضة؟مصعب قاسم عزاوي: أهمية النشاط البدني والرياضي في حيواتنا المعاصرة، وخاصة تلك المغرقة في نمطها القعود الذي ليس ف ......





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