وزير الخارجية يلتقي بابا الفاتيكان

2021/05/03 | 14:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادبحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الاثنين، مع بابا الفاتيكان مخرجات زيارته الى العراق في آذار الماضي.وذكر بيان لوزارة الخارجية وصل “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزير الخارجيّة فؤاد حسين يلتقي قداسة البابا فرنسيس في حاضرة الفاتيكان وينقل شكر وتقدير الحكومة والشعب العراقيّ للزيارة التي قام بها قداسته إلى العراق”.واشار البيان، …

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