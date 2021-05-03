الكعبي معزيا بوفاة معله: خسارة كبيرة لشخصية وطنية ومثابرة

2021/05/03 | 14:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

عزى النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الأثنين، بوفاة رئيس الهيأة العامة لتيار الحكمة الشيخ حميد معله الساعدي.

وقال الكعبي في نص التعزية التي تلقتها وكالة الانباء العراقية (واع)، "بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره وبمزيد من الحزن نتقدم إلى جميع اخوتنا في تيار الحكمة الوطني بخالص التعازي والمواساة بوفاة الشيخ العزيز على قلوبنا حميد معله الساعدي (رحمه الله) بسبب مضاعفات الوباء، داعين من الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته ويلهم اهله و محبيه الصبر والسلوان ".

واضاف ان "رحيل الشيخ الساعدي تعدّ خسارة كبيرة لشخصية وطنية ومثابرة"، لافتا الى "اننا نستذكر دوره في مقارعة النظام الدكتاتوري الهجمي، وهمته وحرصه الدائم في الحفاظ على العملية الديمقراطية في البلاد".

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