وزارة العدل تعلن إطلاق سراح مئات المعتقلين خلال شهر نيسان

2021/05/03 | 14:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة العدل، الاثنين، إطلاق سراح (٤١٣) نزيلاً خلال شهر نيسان الماضي لعام ٢٠٢١.

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وقالت دائرة الاصلاح في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (3 آيار 2021)، إن "دائرة الإصلاح العراقية اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة حركة التسفير وتأمين النزلاء إمام المحاكم". وأضاف البيان، أن "ملاكات التسفير ونقل النزلاء واللجان القانونية والآليات والحراسات والطوارئ تعمل بشكل يومي ولساعات تعدت ساعات الدوام الرسمي بغية متابعة القضايا والدعاوى مع الجهات القضائية والجهات ذات العلاقة للتسريع بإجراءات إطلاق سراح النزلاء، وحرصا منها على إتمام العمل بالشكل الأمثل".

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