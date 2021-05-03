الدوائر الانتخابية.. طعن برلماني يضع موعد الانتخابات العراقية

2021/05/03 | 14:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد العراق لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة يوم 10 أكتوبر القادم، وتشهد الساحة السياسية حركة نشيطة تسعى خلالها الأحزاب المتنافسة إلى تشكيل تحالفات مساندة لاجتياز السباق الانتخابي المرتقب.

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