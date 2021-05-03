وفاة واحدة وأكثر من 190 إصابة جديدة بكورونا في النجف

2021/05/03 | 14:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

أعلنت دائرة صحة النجف، الجمعة (3 أيار 2021)، تسجيل حالة وفاة واحدة وأكثر من 190 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم المحافظة.

وقالت الدائرة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "أجرت 1136 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR، أثبتت إصابة 198 شخصاً".

وأضافت، أن "الدوائر الصحية في المحافظة سجلت حالة وفاة واحدة، وتماثل 226 شخصاً إلى الشفاء التام، في عموم المحافظة".

وأشارت الدائرة، إلى أن "مجموع الاصابات الكلي بلغ 54033، ومجموع حالات الشفاء: 47635، ومجموع الوفيات: 489، ومجموع الحالات تحت العلاج: 5909، ومجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة: 3840".

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