2021/05/03 | 14:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلن نادي فالنسيا ظهر اليوم الاثنين عبر موقعه الرسمي إقالة المدرب الإسباني خافي جارسيا بسبب سوء النتائج، وسيتولى مساعده سالفادور جونزاليس مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت حتى انتهاء الموسم.

وجاءت إقالة خافي جارسيا بعد ساعات من هزيمة الخفافيش ضد برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ورغم أنها نتيجة متوقعة بحكم فارق الجودة الكبير الذي يصب في مصلحة الفريق الكاتالوني، لكن يبدو أن هذه المباراة كانت الفرصة الأخيرة لجارسيا كي ينقذ مستقبله.

واستلم خافي جارسيا تدريب فالنسيا في الصيف الماضي بعد تجارب تدريبية عديدة أشرف خلالها على تدريب كل من ألميريا، أوساسونا، ملقا، روبن كازان وأخيراً واتفورد الإنجليزي.

لكن لم ينجح خافي جارسيا في إعادة إحياء فالنسيا، بل على العكس، ازدادت الامور سوءً معه، حيث احتل الفريق المركز الثامن في سلم ترتيب الليغا الموسم الماضي، بينما يقبع الآن في المركز 14، ولم يحقق سوى 8 انتصارات فقط من أصل 34 مباراة.

وجاء في بيان فالنسيا: "يعلن نادي فالنسيا اليوم الاثنين إقالة خافي جارسيا من منصبه كمدرب للفريق الأول، يريد النادي أن يشكره على عمله وتفانيه خلال الأشهر التي ترأس فيها الجهاز الفني، ويتمنى له التوفيق في المستقبل.



سيواصل سالفادور جونزاليس قيادة الفريق الأول بشكل مؤقت".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب برشلونة.. فالنسيا يقيل جارسيا رسمياً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب برشلونة.. فالنسيا يقيل جارسيا رسمياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).