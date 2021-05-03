2021/05/03 | 14:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس مركز التفكير السياسي احسان الشمري، اليوم الاثنين، عدم وجود اي تغيير في المعادلة السياسية خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى استمرار "التموضع" الطائفي والقومي.

وقال الشمري، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المؤشر العام على التحالفات الانتخابية، التي اعلنت عنها مفوضية الانتخابات، تؤكد ان تلك التحالفات مازالت ملتزمة بذات الخطوط والحدود الطائفية والقومية، ولهذا لا نتصور مع هذا التموضع الطائفي والقومي، ان تنتج معادلة سياسية جديدة".

وأضاف، انه "حتى القوى المدنية التقليدية، فشلت في استقطاب قوى سياسية جديدة او حتى القوى القريبة من ثورة تشرين، ولهذا التحالفات لاتزال تعتمد على ذات المعايير السابقة مما يؤشر استمرار ذات النهج بالنسبة للمعادلة السياسية القادمة".

وتابع الشمري، ان "قوى ثورة تشرين، أيضاً فشلت في صياغة تحالف يمكن من خلاله منافسة التحالفات التقليدية، ولهذا قضية التحالفات اعتمدت على المصالح، ولهذا لا يوجد تغيير في المعادلة القادمة وفق التحالفات الحالية المعلن عنها".

ويوم أمس، اعلنت المفوضية المستقلة للأنتخابات، أسماء التحالفات والأحزاب التي ستشارك في الانتخابات المقبلة حتى الآن.

وبحسب وثائق صادرة عن المفوضية حصلت (بغداد اليوم)، على نسخة منها، إن "آخر احصائية لموقف الاحزاب و التحالفات السياسية المسجلة و المصادق عليها واسماء التحالفات التي ابدت الرغبة بالمشاركة بالانتخابات القادمة كما اصدرتها دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية بلغت 44 حزبا وتحالفا سياسيا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مركز سياسي يتحدث عن استمرار الطائفية والقومية خلال التحالفات الانتخابية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مركز سياسي يتحدث عن استمرار الطائفية والقومية خلال التحالفات الانتخابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).