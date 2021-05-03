قصة الولايات المتحدة (32) – ماذا قدمت أمريكا للبشرية - محمد زكريا توفيق

2021/05/03 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_زكريا_توفيق أصبحت الآن الولايات المتحدة زعيمة للعالم الحر.



لذلك من حقنا التساؤل، ماذا يعني هذا؟ وما هو مستقبل الحضارة في ظل الهيمنة الأمريكية.



قبل أن نجيب على هذا السؤال، تعالوا معي نستعرض أهم انجازات الولايات المتحدة في الماضي.



الجينز، الهوت دوج، ناطحات السحاب، السوبر ماركت، خطوط الإنتاج، السينما، التليفزيون، الكمبيوتر، ماكينة الخياطة، الطائرة، السيارة، وموسيقى الروك.



بماذا تشترك كل هذه الأشياء؟ إنها ......





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