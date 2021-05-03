2021/05/03 | 14:40 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائرت شبح تنظم مهمة عسكرية في العراق لمدة عشرة ايام) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طائرت شبح تنظم مهمة عسكرية في العراق لمدة عشرة ايام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).