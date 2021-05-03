مصدر قضائي يكشف معلومات بشأن المستشفى التركي في كربلاء

2021/05/03 | 14:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر قضائي، الاثنين، عن فتح

تحقيقين جديدين بشأن افتتاح المستشفى

التركي في كربلاء قبل انجازه، فيما اكد

المصدر، ان هيئة النزاهة في كربلاء كانت

قد انهت التحقيقات القانونية، واحالت

قضية المستشفى الى ا

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