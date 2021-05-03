2021/05/03 | 14:45 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصيف تطالب رئاسة الوزراء بتبني مشروع الصيدلية المركزية

طالبت النائبة عالية نصيف، الاثنين، رئيس الوزراء ووزير الصحة ونقابة الصيادلة بتبني مشروع الصيدلية الحكومية المركزية المختصة بتوفير أدوية الأمراض المزمنة للشرائح الفقيرة .

وقالت نصيف في بيان ، إن “أسعار أدوية الأمراض المزمنة ارتفعت الى الضعف بالتزامن مع الأزمة المالية ورفع سعر صرف الدولار، ومع خالص احترامنا للإخوة الصيادلة، هناك (بعض) الصيادلة منزوعي الضمير وعديمي الإنسانية يبيعون الدواء بضعف سعره الحقيقي، وهذه الحالة موجودة في بعض صيدليات الحارثية وشارع السعدون وشارع سلمان فائق “.

وبينت نصيف أنه :” خلال فترة الحصار الاقتصادي في التسعينيات تم تخصيص صيدلية حكومية موحدة في منطقة المنصور قرب الهلال الأحمر لتوفير كافة أدوية الأمراض المزمنة بأسعار مخفضة جداً، والأجدر اليوم بالحكومة ممثلة برئيس الوزراء ووزير الصحة، بالإضافة الى نقابة الصيادلة، ان تتبنى مشروع الصيدلية الحكومية المركزية لتوفير الأمراض المزمنة وفقاً للائحة يتم اعدادها من قبل المختصين وتصرف للمرضى من خلال دفتر الأمراض المزمنة كالذي كان معمولاً به سابقاً “.

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