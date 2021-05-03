المحكمة الدستورية في سوريا تقبل 3 طلبات ترشيح لمنصب رئيس الجمهورية

2021/05/03 | 14:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أعلنت المحكمة الدستورية العليا في سوريا، اليوم الإثنين، قبول 3 طلبات ترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ورفض الباقي لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية.وذكر رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد جهاد اللحام أن […]

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