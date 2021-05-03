هيئة الإعلام والاتصالات تقرر إيقاف برنامجي ’طلقة توني’ و ’طنب رسلان’

2021/05/03 | 14:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت هيئة الاعلام والاتصالات، الاثنين، إيقاف برنامجين يعرضان على فضائيتين لمخالفتهما لوائح البث الإعلامي.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس"، (3 أيار 2021)، إنها "قررت إيقاف برنامج (طلقة توني) الذي يعرض على قناة زاكروس الفضائية وبرنامج (طنب رسلان) الذي يعرض على قناة اسيا الفضائية".

وأضافت ان "ذلك جاء لمخالفتهما لوائح البث الإعلامي".

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