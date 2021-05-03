2021/05/03 | 14:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف بنيامين نتنياهو أنه موافق على أن يكون رئيس حزب يمينا "نفتالي بنت" رئيسا للحكومة في السنة الأولى ومن ثم هو في السنوات الثلاث المتبقية.

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