نقابة الصحفيين العراقيين تحيي أرواح شهداء الصحافة في اليوم العالمي لحرية الصحافة

2021/05/03 | 14:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحيت نقابة الصحفيين العراقيين، أرواح شهداء الصحافة في اليوم العالمي لحرية الصحافة، فيما أشادت بجهود الأسرة الصحفية وتضحياتها.

وفيما يلي نص بيان النقابة:

“تشارك نقابة الصحفيين العراقيين المنظمات والاتحادات الصحفية حول العالم احتفالاتها باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي تحل ذكراه في الثالث من ايار / مايو من كل عام ..وبهذه المناسبة فان النقابة تشيد بجهود الصحفيين والإعلاميين في العراق الذين كان لهم الدور الكبير في تغطية معارك تحرير المدن العراقية من عصابات داعش ونقل الصورة المشرقة لبطولات الجيش العراقي والقوات الأمنية السائدة في تلك المعارك فضلا عن المساهمة الفاعلة في التصدي لجائحة كورونا ومشاركة الجيش الأبيض في كل فعالياته لمقارعة هذا الوباء الخطير والحد من تفشيه .كما وتحيي نقابة الصحفيين العراقيين أرواح شهداء الصحافة الذين قدموا أرواحهم فداء لرسالة الكلمة الحرة والقلم الشريف ، كما وتطالب الجهات الرسمية وغير الرسمية في العراق بضرورة توفير بيئة آمنه أوسع للعمل الصحفي وبما يمكن الصحفيين والإعلاميين ومؤسساتهم الإعلامية من تأدية واجباتهم المهنية والصحفية على أكمل وجه لنقل الصورة المشرقة لبلادنا وبما يليق ويتناسب مع العراق وتاريخه الحضاري المشرق .كل عام والصحافة العراقية والعالمية بألف خير”.

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