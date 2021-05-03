القاء القبض على ما يسمى بوالي الفلوجة المطلوب وفق المادة 4 إرهاب

2021/05/03 | 14:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت مفارز استخبارات الداخلية القبض على ما يسمى والي الفلوجة المدعو أبو علي الجميلي والمطلوب على وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان ان مفارز الاستخبارات القت القبض على المشار اليه الذي كان يرتدي حزاما ناسفا خلال العملية ، مشيرة الى اعترافه بالقيام بعشرات العمليات الإرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين.

وأشار البيان إلى أن الجميلي كان محكوما عليه بالسجن لمدة خمسة عشر عاما ثم تم الافراج عنه عام الفين واحد عشر ليعاود العمل مع تنظيم داعش في سوريا حيث تم تعيينه واليا للموصل ثم واليا للفلوجة فيما لفت البيان الى تدوين أقواله واحالته الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

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