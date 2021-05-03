مصرف حكومي يطلق تطبيقاً خاصاً بسلف منتسبي الدفاع

2021/05/03 | 14:53 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلن مصرف الرشيد اطلاق التطبيق الالكتروني الخاص بالتقديم على سلف منتسبي وزارة الدفاع

واوضح المكتب الاعلامي ان التطبيق متاح للتقديم على السلف لمنتسبي وزارة الدفاع من حاملي بطاقة (نخيل) واضاف ان اللجان مستمرة بجولاتها لانجاز وتسليم البطاقات لكافة المنتسبين

ودعا المكتب الاعلامي كافة الراغبين التقديم من خلال التطبيق في الرابط ادناه

يتبع.



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