كوفاكس تبرم اتفاقا مع موديرنا لشراء 500 مليون جرعة من لقاح كورونا

2021/05/03 | 14:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلنت مبادرة كوفاكس لتوزيع اللقاحات على الدول النامية، اليوم الاثنين، توقيع اتفاق مع شركة موديرنا للأدوية، للحصول على 500 مليون جرعة لقاحها المضاد لفيروس كورونا.

وقالت المبادرة في بيان نقلته وكالة “رويترز” للأنباء: إن "جميع الجرعات المباعة لمبادرة كوفاكس سيتم تقديمها بأدنى سعر لها".

وأضاف البيان أن دولة السويد تبرعت بمليون جرعة مدفوعة بالكامل من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا.

وأعلنت شركة "فايزر" للأدوية المصنعة للقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا، اليوم الاثنين، أنها تبرعت بأدوية للهند بقيمة أكثر من 70 مليون دولار.

وقالت الشركة إنها قررت التبرع بأدوية بقيمة أكثر من 70 مليون دولار إلى الهند لمكافحة تفشي فيروس كورونا في هذا البلد، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.

وأضافت الشركة أنها تبحث مع الحكومة الهندية مسار الموافقة العاجلة لاستخدام لقاح فايزر بشكل عاجل في الهند لمواجهة تفشي الفيروس.

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