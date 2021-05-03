الإعلام والاتصالات توقف برنامجين رمضانيين يخالفان لوائح البث

2021/05/03 | 14:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة الإعلام والاتصالات، الاثنين (3 أيار 2021)، إيقاف برنامجين يعرضان على فضائيتين عراقيتين.

وقال بيان للهيأة، تلقته (بغداد اليوم)، إنها "قررت ايقاف برنامج (طلقة توني) الذي يعرض على قناة زاكروس الفضائية وبرنامج (طنب ارسلان) والذي يعرض على قناة اسيا الفضائية".

وأشار بيان الهيأة، إلى أن "قرار إيقاف البرنامجين جاء لمخالفتهما لوائح البث الإعلامي".

يُشار إلى أن البرنامجين، قد أثارا جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، لما فيهما من مشاهد مرعبة متمثلة بتهديد عناصر داعش للضيوف خلال الحلقات.

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