هيئة الإعلام توقف برنامجي “طلقة توني” و”طنب رسلان” لمخالفتهما لوائح البث الإعلامي

2021/05/03 | 15:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الاثنين، ايقاف برنامجين يعرضان على فضائيتين لمخالفتهما لوائح البث الاعلامي.وقالت الهيئة في بيان، انها “قررت ايقاف برنامج (طلقة توني) الذي يعرض على قناة زاكروس الفضائية وبرنامج (طنب رسلان) الذي يعرض على قناة اسيا الفضائية”، مبينة ان “الإيقاف جاء لمخالفتهما لوائح البث الاعلامي”.يشار إلى إن برنامجي “طلقة توني” […]

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