عزاء النساء - حسن مدن

2021/05/03 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن في حينه، رأى الأستاذ محمد شوقي أمين، عضو مجمع اللغة العربية في القاهرة، أن عبارة: «لا عزاء للسيدات» عبارة غير دقيقة لغوياً، فإذا كان العزاء هو الصبر فإننا حين نقول: «لا عزاء للسيدات»، كأننا ننزع عن السيدات، وعن المرأة عامة، صفة الصبر، ومن الظلم بالطبع قول ذلك في مجتمعاتنا التي تعرف فيها المرأة بطول النفس والصبر والجلد، واقترح أمين أن يصار إلى تصحيح هذا التعبير المتداول، فيقال: «لا تعزية للسيدات».< ......





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